Asbest vrijgekomen bij grote brand in autobedrijf op industrieterrein Kampen

Volgens een woordvoerder van de brandweer is de asbest alleen in de buurt van het bedrijf terechtgekomen en is er vooralsnog geen sprake van een grotere verspreiding.

Rond 0.45 uur kreeg de brandweer een melding van de brand. De vlammen sloegen uit het dak en er kwam veel rook vrij. Zowel auto's als stapels banden stonden in brand. Ook klonken er explosies. Een woonhuis in de directe omgeving van de brand werd ontruimd.

Om 6.00 uur werd het sein 'brand meester' gegeven. De brandweer verwacht dat het nablussen nog wel even gaat duren. Wat de oorzaak is van de brand, is nog niet bekend.

