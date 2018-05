Stroom valt uit in Amsterdam en Capelle aan den IJssel

In Capelle aan den IJssel is de elektriciteit uitgevallen bij ruim 2.300 huishoudens.

De stroomstoring in Amsterdam deed zich voor in de binnenstad, onder meer op de Zeedijk, de Kloveniersburgwal en de Prins Hendrikkade. Volgens een woordvoerder van netbeheerder Liander is er sprake van een spontane storing waarvan de oorzaak nog niet bekend is. Rond middernacht hadden de meeste huishoudens weer stroom.

In Capelle aan den IJssel heeft het uitvallen van de elektriciteit als gevolg dat in een aantal flats de waterpomp het niet meer doet. Hierdoor hebben de hoogste verdiepingen geen water. De oorzaak was een kapotte kabel. Rond 23.10 uur was de storing verholpen.

Netbeheerder Stedin biedt de getroffen klanten excuses aan dat ze door de storing niet de finale van de Champions League hebben kunnen zien. Ook van deze storing is de oorzaak onbekend.

