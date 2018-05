'Criminaliteit nam in 2017 in de meeste gemeenten verder af'

Dat blijkt uit de jaarlijkse Misdaadmeter die het AD zaterdag heeft gepubliceerd. Het is de zeventiende keer dat de krant de Misdaadmeter maakt.

Ondanks dat de criminaliteit in veel gemeenten afnam, steeg deze juist in 43 gemeenten. In onder meer Renswoude, Oldenzaal, Zevenaar, Vlissingen en Baarle-Nassau nam de criminaliteit toe of bleef op zijn minst gelijk.

Volgens het AD past dat in de trend dat in kleinere gemeenten in de regio de misdaad minder hard daalt dan in de steden.

Amsterdam

Amsterdam is opnieuw de onveiligste gemeente van het land. Tegen de landelijk trend in, steeg in de hoofdstad het aantal meldingen van woninginbraken, autodiefstallen en overvallen.

Ook in de vijf gemeenten om Amsterdam (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) die deel uitmaken van de politieregio, steeg het aantal woninginbraken. In de hele politieregio steeg het aantal inbraken met 7 procent, terwijl dit in heel Nederland met 11 procent afnam.

De top drie van onveiligste gemeenten wordt afgemaakt door Rotterdam en Eindhoven.

Veiligste gemeenten

De veiligste gemeente volgens de Misdaadmeter is het Noord-Brabantse vestingstadje Woudrichem. Tubbergen in Overijssel zakte van de eerste naar de tweede plek. Op de derde plaats staat Strijen in Zuid-Holland.

Eerder deze maand publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een rapport waarin stond dat het aantal geregistreerde misdrijven sinds 2002 sterk is gedaald. Vorig jaar is volgens het CBS 15 procent van de Nederlanders slachtoffer geworden van een klassiek misdrijf. In 2016 was dat nog 17 procent.

