De steekpartij is ontstond na een ruzie in de buurt van de D. Losstraat. Volgens de politie is het slachtoffer aanspreekbaar.

De dader van de steekpartij is nog op de vlucht. Over zijn identiteit is nog niks bekend. De politie vraagt getuigen zich te melden.

