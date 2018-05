Justitie eist achttien jaar cel voor moord op zwangere vrouw in Enschede

Verdachte Soeneldath D. zou de 40-jarige vrouw om het leven hebben gebracht omdat zij zwanger van hem was geraakt en dat dreigde te vertellen aan zijn vrouw, met wie hij twee kinderen heeft.

Daarmee zou ook zijn dubbelleven aan het licht komen. Hij onderhield seksuele relaties met tal van vrouwen die hij via datingsites ontmoette, net als het slachtoffer.

Hoewel er geen sporen in haar woning zijn gevonden, vindt het OM dat met name uit honderden whatsapps blijkt dat D. de dader wel moet zijn.

Geslagen

Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw is gewurgd en met een hard voorwerp tientallen keren op haar hoofd is geslagen. De verdachte verklaarde dat hij wel bij het slachtoffer thuis is geweest, maar dat iemand anders haar na zijn bezoek heeft gedood.

"Volgens de officier is dit alternatieve scenario niet aannemelijk, onder meer omdat uit onderzoek niet is gebleken dat een ander persoon reden had om het slachtoffer om het leven te brengen", aldus het OM.

Justitie acht een straf van achttien jaar passend, omdat de man " planmatig, berekenend en uiterst kil te werkt is gegaan". De rechtbank doet 7 juni uitspraak.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!