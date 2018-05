Straffen tot 5,5 jaar cel in hoger beroep Haags jihadproces

Het Openbaar Ministerie (OM) had straffen tot 6,5 jaar geëist tegen de verdachten.

Samen met Rudolph H. (28) vormde C. de spil van de organisatie die jongeren probeerde te winnen voor de jihad, aldus het hof.

De hoogste straf deelde het Haagse gerechtshof dan ook uit aan Azzedine C. (35) en de daadwerkelijk naar Syrië afgereisde Hicham el O. (32). Rudoplh H. kreeg vijf jaar en drie maanden celstraf.

C. ontpopte zich volgens het hof tot het gezicht van de organisatie, die zich in en vanuit de Haagse Schilderswijk schuldig maakte aan opruiing, aanzetten tot haat en het ronselen van jonge moslims voor de gewapende strijd in Syrië.

Het hof verweet de verdachten ,,in naam van Allah" een "bloedige, sektarische strijd" te hebben aangewakkerd. "Syriëgangers werden geroemd, hun dood werd verheerlijkt, voor het aangerichte leed zijn de verdachten blind geweest en van een daadwerkelijke inkeer of medeleven is niets gebleken."

Geloofsovertuiging

Volgens het hof was niet te beoordelen of de verdachten uit geloofsovertuiging hebben gehandeld. "Maar geloofsovertuiging kan nooit een legitimatie zijn voor terreur."

Het gerechtshof achtte lidmaatschap van een criminele, terroristische organisatie bij vijf van de zes verdachten bewezen.

Alleen bij de 28-jarige Imane B. was daarvoor geen bewijs. Wel maakte ook zij zich via met name sociale media schuldig aan opruiing en verspreiding van opruiend materiaal, aldus het hof. Zij kreeg drie maanden voorwaardelijke celstraf.

'Geesten van jonge moslims rijpgemaakt'

Het OM stelde in de zaak dat het zestal tussen de nazomer van 2012 en de zomer van 2014 in georganiseerd verband met een uitgekiende strategie "de geesten van jonge moslims rijp maakte" voor de gewapende jihadstrijd in Syrië.

Verder zei het OM dat de groep de rechten en vrijheden van de rechtstaat misbruikte om diezelfde rechten en vrijheden te verwerpen" en "de vrijheid inzette om haat te zaaien".

Hoewel de straf lager uitviel dan de eis, toonde het OM zich tevreden met de uitspraak. Volgens een woordvoerder heeft het hof "een krachtig signaal" afgegeven en daarbij "forse straffen" opgelegd. "Duidelijk is dat dit soort vergrijpen in Nederland niet wordt getolereerd."