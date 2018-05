Vertrouwen in medemens en instanties licht gegroeid

Dat blijkt uit het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2016 had 60 procent van de mensen vertrouwen in andere mensen, in 2017 was dat gestegen naar 62 procent.

Het vertrouwen in instanties als de Tweede Kamer en de Europese Unie is ook licht gegroeid: 43 procent van de mensen heeft vertrouwen in de EU en 41 procent in de Tweede Kamer.

De politie wekt nog altijd veel vertrouwen bij de mensen: 75 procent vertrouwt de politie. In de rechters heeft 72 procent van de mensen vertrouwen.

Mensen hadden in 2017 evenveel vertrouwen in de kerk en de pers als in 2016, namelijk respectievelijk 31 en 32 procent.

Jongeren hebben volgens het CBS het meest vertrouwen in elkaar en in de instanties, net als hoger opgeleide mensen. Lager opgeleiden en ouderen hebben iets minder vertrouwen.

Regio

In Oost-Groningen is het vertrouwen in de medemens het laagst: 46 procent van de mensen daar zegt elkaar te vertrouwen. In alle andere regio's van het land ligt het vertrouwen boven de 50 procent.

De regio's waar de meeste mensen vertrouwen hebben in elkaar zijn Gooi en Vechtstreek, Noord-Drenthe, de rest van Groningen, Alkmaar en omgeving, Noord-Friesland en Zuidwest-Friesland. Daar liggen de scores tussen de 65 procent en de 68 procent.

