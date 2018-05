Zonkracht komende dagen voor het eerst dit jaar hoog

De zonkracht loopt uiteen van 6 op de Waddeneilanden tot 7 in het zuiden van het land. Een onbeschermde huid kan met dit weer al na 10 minuten verbranden.

De zonkracht zal de rest van de maand tussen de 6 en 7 blijven schommelen, echter zullen stapelwolken de zon vaker afschermen na het weekend.

Een zonkracht van dit niveau zal de komende maanden geregeld het geval zijn en rond de langste dag, 21 juni, is zelfs zonkracht 8 mogelijk. Volgens het KNMI ligt de zonkracht in deze tijd van het jaar normaal gesproken rond de 5,5. Een zonkracht van 6 of 7 is volgens het KNMI niet uniek.

Vorig jaar was de zon op zijn sterkst op 11 juni, toen werd een zonkracht van 8,7 gemeten.

Hittegolf

Ook meldt Weeronline dat in de komende dagen mogelijk sprake zal zijn van een hittegolf. Voor een officiële hittegolf moet het drie van de vijf dagen warmer worden dan 30 graden in De Bilt. De website schat dat de kans hierop 20 procent is.

Het KNMI acht deze kans kleiner, laat het meteorologisch instituut in een reactie weten. "Er is wel een kans op een hittegolf, maar deze is niet hoog."

Met name de kans dat de benodigde temperaturen in De Bilt worden gemeten, is klein. De kans op een plaatselijke hittegolf is volgens het KNMI groter.

Evenementen

Meerdere evenementen die dit weekend plaatsvinden hebben al gewaarschuwd voor de warmte. De organisatie van Leiden Marathon raadt aan om het behalen van een goede tijd maar uit het hoofd te zetten. "Als je niet in een goede conditie bent, kies dan een kortere afstand of doe niet mee'', adviseert Leiden Marathon.

Festivals Dauwpop en Emporium zorgen voor airco in de festivaltenten. Gratis water en zonnebrandcrème zijn vrijwel overal beschikbaar. Emporium zorgt ook voor deodorant en "opfrisspullen'' op de toiletten.