Hevige regenval zorgt voor wateroverlast in verschillende Zeeuwse plaatsen

"De gemeente en de brandweer zijn bezig om zoveel mogelijk hulp te bieden", aldus de veiligheidsregio. Inwoners van Zeeland wordt opgeroepen alleen in geval van nood te bellen naar de hulpdiensten.

Op beelden is te zien dat de binnenstad van Goes flink onder water staat. Ook in Kloetinge en 's Gravenpolder hebben verschillende straten blank gestaan volgens de veiligheidsregio. "In onder meer de 's Gravenstraat in 's Gravenpolder is in verschillende woningen waterschade ontstaan door het regenwater."

Volgens het KNMI is er "tamelijk veel bewolking", wat voor regen- en onweersbuien zorgt. "Zeer lokaal is daarbij veel neerslag in korte tijd mogelijk."

Eerder op de dag is code geel afgegeven voor het zuiden van Nederland als gevolg van zware onweersbuien. De verwachting is dat de buien aan het einde van de avond en in het begin van de nacht "uitdoven".

