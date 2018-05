OM gaat filmers Beekse Bergen niet strafrechtelijk vervolgen

"We hebben ernaar gekeken en we zien als OM geen strafbare feiten", zegt een woordvoerder van het OM tegen NU.nl na berichtgeving van het Brabants Dagblad.

Het filmpje werd begin deze maand op YouTube gezet en zorgde voor veel verontwaardiging. Op de beelden is te zien hoe twee volwassenen en een jong kind uit een auto met een Frans kenteken stappen om de dieren te bekijken. Maar de jachtluipaarden benaderen de groep van achteren.

De roofdieren maken vervolgens enkele snelle bewegingen. De mensen schrikken hiervan en lopen terug naar hun auto. Meerdere keren lijken de jachtluipaarden uit te willen halen, maar het loopt uiteindelijk toch goed af voor deze bezoekers.

De video werd miljoenen keren bekeken en zorgde wereldwijd voor ophef. Niet alleen vanwege de actie van de toeristen maar ook omdat de filmers niets deden. "Niet reageren is niet strafbaar", stelt het OM echter duidelijk.

Justitie heeft zelf al snel de beelden bekeken en geconstateerd dat er niets strafbaars op te zien is. "Dat doen we altijd als een incident zo groot in het nieuws komt", aldus de woordvoerder die benadrukt dat het de discussie over waarom er niet ingegrepen werd wel begrijpt. "Natuurlijk denk je of het anders had gemoeten. Het is geen dagelijkse kost en de ophef is begrijpelijk maar vanuit ons oogpunt is er geen strafbaar feit gepleegd."

Verboden

Of de uitgestapte toeristen berispt moeten worden ligt niet bij het OM maar bij het safaripark. De eigenaar van het park, Libéma Vakantieparken, meldde eerder al dat het verboden is om in dat deel van het park uit de auto te stappen. Over de risico's worden de bezoekers in meerdere talen en met borden geïnformeerd.

Waarom de personen door het verblijf liepen, is voor het dierenpark een groot raadsel. Ook hun identiteit is onbekend. Volgens parkmanager Niels de Wildt is het onmogelijk om ze nog op te sporen. "We hebben nog gekeken of het gasten zijn van onze vakantieparken, om te kijken wat voor impact de gebeurtenis heeft gehad."

Pieter van Vollenhoven, oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, opperde al dat bezoekers die regels overtreden een straf moeten krijgen. De Wildt vindt dat "te ver" gaan. "Als dit soort incidenten vaker zouden voorkomen, wat niet het geval is, zouden we wel naar het beleid moeten kijken."

Eigen leven in gevaar brengen

Justitie sluit zich daarbij aan en heeft alleen naar de beelden gekeken om te kijken of de filmers anders hadden moeten handelen. "Het is niet verboden om te filmen en niet reageren is ook niet strafbaar. Het is ook maar de vraag of je je eigen leven in gevaar moet brengen voor zoiets doms", zegt de zegsman van het OM.

"Kijk als iemand door vijf man in elkaar wordt geslagen is een ander verhaal. Dan wordt van iemand iets verwacht. Maar dat is niet te vergelijken met dit incident in Beekse Bergen. Hier is niets strafbaars gedaan en we hebben geen verdachte gehoord. Het is voor ons dus klaar."

