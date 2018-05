Verdachte van moord in Zwolle blijft langer vastzitten

Volgens De G. is Guldogdu vorig jaar februari door een ongeluk om het leven gekomen. Dat bleek donderdag uit de eerste pro-formazitting in deze zaak.

De verdachte vertelde de politie dat het slachtoffer een pistool in zijn woning vond. Bij een worsteling ging het af. Guldogdu werd daarbij onder meer in zijn hoofd geraakt.

De 38-jarige Guldogdu werd op 17 februari 2017 gevonden in het huis van de verdachte aan de Van Zuylenware in Zwolle. Het lichaam lag hier in stukken onder de vloer. Ook zouden delen van het stoffelijk overschot in brand zijn gestoken. De man was toen al tien dagen vermist.

Het slachtoffer en de verdachte waren jeugdvrienden van elkaar. Op 17 juli gaat de zaak verder met een tweede niet-inhoudelijke zitting.

