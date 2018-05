Justitie heeft nieuwe getuige in zaak tegen Sjonny W.

Dit bevestigen het OM en de advocaat van W. donderdag aan NU.nl, na berichtgeving van Het Parool.

Volgens de advocaat van de verdachte heeft de getuige een belastende verklaring over zijn cliënt afgelegd, waarin hij vermeldde dat W. tegen hem gezegd zou hebben dat hij de dertigjarige Sabrina Oosterbeek heeft laten verdwijnen.

Oosterbeek wordt sinds vorig jaar maart vermist, het OM verdenkt W. ervan haar gedood te hebben. Haar lichaam is, ondanks meerdere zoekacties, nog niet teruggevonden.

De advocaat van W. acht de getuige niet geloofwaardig en zijn cliënt heeft ook vermeld dat de man in kwestie liegt. Volgens de krant heeft justitie een deal met betrekking tot strafvermindering gesloten met de nieuwe getuige, die zelf wordt verdacht van "een fors aantal diefstallen". Het OM wil hier nog geen uitspraken over doen.

De verklaring van de nieuwe getuige wordt vrijdag tijdens een pro-formazitting in de zaak behandeld.

Vrouwen

W. (45) wordt naast betrokkenheid bij de zaak-Oosterbeek ook verdacht van het doden van twee andere vrouwen, beiden in Amsterdam. Het gaat hierbij om Monique Roosien in 2003 en Mirela Mos in 2004.

De verdachte heeft volgens justitie als een van de laatste personen seks gehad met Roossien. Het lichaam van de 26-jarige doodgeslagen vrouw werd in 2003 aangetroffen bij het IJmeer.

Opmerkelijk is ook dat bloedsporen van Roossien in de auto van Mos zijn aangetroffen. Het lichaam van Mos werd in 2004 in stukken gesneden teruggevonden in vuilniszakken in de Amsterdamse Wamelstraat. Het DNA van W. is gevonden op deze zakken.