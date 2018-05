Vijfhonderd kilo cocaïne gevonden tussen lading ananassen

De recherche deed al langere tijd onderzoek naar een mogelijk drugstransport. Op 8 mei besloot de politie in te grijpen, nadat bekend werd dat er mogelijk geweld gebruikt zou worden.

Een arrestatieteam van de politie hield daarop vier personen aan in een auto in Naaldwijk. Enkele uren later werd de vijfde verdachte gevonden in een koelcel. Hij had zich daar laten insluiten om de lading te onderscheppen.

"In eerste instantie werden de verwachtte drugs niet aangetroffen", aldus het OM. Twee dagen later werden de drugs aangetroffen tussen een lading ananassen.

Bekendmaking

Vanwege het onderzoek en omdat de verdachten in beperking zaten, konden de politie en het OM hier nog niets over bekend maken.

Woensdag zijn de verdachten voor de raadkamer van de rechtbank verschenen, daar is besloten dat ze negentig dagen langer vast blijven zitten.