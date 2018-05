Nieuwe coalitie wil Amsterdam autoluw en eerder van gas af

Rutger Groot Wassink, leider van winnaar GroenLinks, spreekt van "een nieuw geluid". "De stad staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en groeiende ongelijkheid. Een nieuw geluid is nodig. Amsterdam moet koploper in vergroening worden. In Nederland en misschien ook wel in Europa."

De hoofdstad moet volgens het nieuwe stadsbestuur eerder van het aardgas af dan de rest van het land, het liefst al in 2040. Dat is tien jaar eerder dan de norm. Daar zet de coalitie 150 miljoen voor apart. Om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren, wil het college de bestaande milieuzones uitbreiden en strengere regels hanteren.

"Tijdens de onderhandelingen zeiden we het al tegen elkaar: wij zijn de laatste generatie politici die klimaatproblemen kan oplossen voor onze kinderen en de eerste generatie die zelf de gevolgen van de klimaatproblematiek ervaart", zegt D66-leider Reinier van Dantzig.

Autoluw

Het nieuwe stadsbestuur wil de Amsterdamse binnenstad autoluw maken. Daarom gaan parkeertarieven omhoog, naar een maximum van 7,50 euro per uur in het centrum. Het college wil in 2025 tussen de zevenduizend en tienduizend parkeerplekken opgeheven hebben.

Daarnaast komt er een 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers, zoals de We Are Here-groep die per 1 juni hun gekraakte panden in Amsterdam-Oost uit moeten. Of er voor deze groep vanaf dan al een tijdelijke opvang komt, kon GroenLinks-fractievoorzitter Rutger Groot Wassink nog niet zeggen. ,,We gaan daar volgende week direct mee aan de slag.''

Woonproblematiek

Amsterdam gaat in de komende jaren "fors bijbouwen"; jaarlijks 7.500 woningen. Daarvan vallen drieduizend woningen in het middensegment en duizend onder de noemer sociale huurwoning.

SP-wethouder Laurens Ivens maakte al deel uit van het vorige Amsterdamse stadsbestuur en is blij dat de stad "nog socialer wordt". "De weg die we vier jaar geleden zijn ingeslagen, zetten we nu nog meer kracht bij. Daarom ben ik vandaag nog trotser dan vier jaar geleden."

Om de plannen te kunnen betalen, zal een aantal belastingen stijgen. De coalitie denkt veel geld te verdienen met verhoging van de toeristenbelasting en de OZB voor huiseigenaren wordt in 2019 eenmalig verhoogd met 2 procent.