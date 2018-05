Amsterdam wordt autoluw en moet eerder van gas af

De parkeertarieven gaan omhoog, naar een maximum van 7,50 euro per uur in de binnenstad. Het college wil in 2025 tussen de zevenduizend en tienduizend parkeerplekken opgeheven hebben.

Amsterdam moet eerder van het aardgas af dan de rest van het land, het liefst al in 2040. Dat is tien jaar eerder dan de norm. En om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren, wil het college de bestaande milieuzones uitbreiden en strengere regels hanteren.

Daarnaast komt er een 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers zoals de We Are Here-groep. Daar zal plek zijn voor vijfhonderd ongedocumenteerden. Zij kunnen hier anderhalf jaar blijven.

Om de plannen te kunnen betalen zal een aantal belastingen stijgen. De coalitie denkt veel geld te verdienen met verhoging van de toeristenbelasting en de OZB voor huiseigenaren wordt in 2019 eenmalig verhoogd met 2 procent.