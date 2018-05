Brandweer moet sneller ter plaatse zijn volgens onderzoek Inspectie

Naast verbetering van de zogeheten opkomsttijden, zouden deze ook vastgesteld kunnen worden op iets wat "realistisch haalbaar is", aldus de Inspectie.

Alle veiligheidsregio's hanteren opkomsttijden die voorschrijven binnen hoeveel tijd de brandweer ter plaatse moet zijn bij een incident. Op slechts een geval na worden deze tijden in de praktijk niet gehaald. "Men overschrijdt deze bij 10 tot 70 procent van de incidenten."

Ook blijken vrijwilligers bij de brandweer steeds minder beschikbaar te zijn, wat risico's kan opleveren. De Inspectie roept op tot het verbeteren van deze punten.

Terecht

In een reactie stelt voorzitter Stephan Wevers van Brandweer Nederland dat het terecht is dat opgeroepen wordt tot het vaststellen van realistische opkomsttijden. "Want sneller dan nu ter plaatse zijn gaat gewoonweg niet."

Volgens Wevers moeten de opkomsttijden echter niet als heilig gezien worden. "Het is net zo belangrijk alles in het werk te stellen om brand te voorkomen en te beperken."

Zo neemt de brandweer volgens de voorzitter al aanvullende maatregelen om de brandveiligheid in risicovolle gebouwen te vergroten. "Het oude systeem van opkomsttijden dateert uit de jaren zestig en is gebaseerd op sterk verouderde brandveiligheidsconcepten. Blijven inzetten op verouderde principes van alleen snelle opkomsttijden is achterhaald."

