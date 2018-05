Corporatie in Hoensbroek discrimineerde jaren bij toewijzing huurwoningen

Tussen 2013 en 2016 speelden onder meer ras, uiterlijke kenmerken, (lichaams)geur, medicijngebruik, seksuele geaardheid, strafrechtelijk verleden, godsdienst en levensovertuiging een rol. Bepaalde woningzoekenden werden vervolgens gediscrimineerd en geweigerd.

Directie en raad van commissarissen van De Voorzorg laten woensdag weten zeer geschokt te zijn "over de onfatsoenlijke manier waarop woningtoewijzing in het verleden heeft plaatsgevonden".

Een jaar geleden werd een interim-bestuurder aangesteld nadat uit onderzoek was gebleken dat in de corporatie een angstcultuur heerste. Ook kwamen "onregelmatigheden" in de bedrijfsvoering aan het licht. Deze interimbestuurder kreeg signalen dat er sprake was van een "ontoelaatbare vorm van woningtoewijzing" en greep in.