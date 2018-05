Handbaltrainer vast op verdenking van ontucht met minderjarig meisje

De politie bevestigt het nieuws van De Telegraaf dat de man is aangehouden, maar kan gedurende het onderzoek nog niet veel kwijt. De man wordt op dit moment verdacht van één strafbaar feit en zit vast voor nader verhoor.

De verdachte is Sjaak S. uit Baarlo, vlak bij Venlo. Hij is actief als trainer bij handbalvereniging Cabooter group in Venlo en als judotrainer bij Alcides in Baarlo. Het slachtoffer is een pupil van de man bij beide verenigingen.

De voorzitter van de judovereninging, Jo Bleser, bevestigt aan NU.nl dat er vrijdag 18 mei een melding van de moeder van het slachtoffer is binnengekomen bij de vertrouwenspersoon van Alcides. De verdachte stond op het punt een training te gaan verzorgen, maar werd verzocht direct te vertrekken.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon, die tevens werkzaam is bij de politie, maakte bij de politie melding van het incident. Die is daarop een onderzoek gestart. In overleg met de judovereniging zijn er gepaste maatregelen getroffen.

Bleser legt uit dat de man de toegang tot de sporthal is ontzegd en dat de vereniging in contact staat met de politie over welke stappen er genomen moeten worden, zoals bijvoorbeeld een inlichtingsavond voor ouders. "We zijn erg geschrokken door het nieuws en nemen de melding heel serieus."

Ook de vrouw van S. is werkzaam bij beide verenigingen.

Wandelaars

De Telegraaf meldt dat de man door twee wandelaars betrapt zou zijn toen hij de ontuchtige handelingen pleegde bij het meisje in een natuurgebied bij Hout-Blerick, tussen Venlo en Baarlo.

De politie bevestigt dat het misbruik zou hebben plaatsgevonden in een buitengebied bij Venlo.