School Ede grotendeels verwoest door grote brand

"Het nablussen gaat nog wel tot in de ochtend duren", aldus de woordvoerder van de politie tegen NU.nl. "Grote delen van het gebouw zijn door de brand niet meer toegankelijk. Er is flinke schade." Om 8:00 laat de gemeente Ede via Twitter weten dat het nablussen nog aan de gang is.

Door de brand is er lang sprake van rookoverlast voor omwonenden geweest. "De rook is al veel minder. Alleen gebouwen in de omgeving hebben nog last van de rook", zegt de woordvoerder. De ergste overlast is inmiddels al voorbij, alleen in Rietkampen kan er nog rookoverlast zijn.

Volgens de gemeente Ede volgt er een onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Rond 0.30 uur hebben inwoners uit de regio een NL-Alert met een waarschuwing voor de rook gekregen. Er zijn bij de brand geen gewonden gevallen.

Op foto's is te zien dat de vlammen uit het dak van het gebouw slaan. Door de omvang van de brand waren meerdere korpsen aanwezig om te blussen. In de ochtend is de brandweer bezig met nacontrole en ventilatie.

De melding van de brand kwam rond 23.00 uur binnen. Volgens de woordvoerder waren er toen geen mensen in de school aanwezig.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!