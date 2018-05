Drukste avondspits van het jaar volgens ANWB

Op de A15 staat tussen Alblasserdam en Gorinchem 16 kilometer file door een vrachtwagen met pech. De Drechttunnel op de A16 is dicht in de richting van Breda. Een te hoge vrachtwagen is daar de oorzaak van.

Volgens Rijkswaterstaat staat op de A4 van Den Haag naar Amsterdam in totaal 12 kilometer file. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat ruim 17 kilometer en er staat 8 kilometer file op de A13 in de richting van Rotterdam.

Op de A27 naar Gorinchem rijdt het verkeer langzaam over een lengte van 11 kilometer. Op de A9 in de richting van Alkmaar staat 8 kilometer file. Bij knooppunt Rottepolderplein botsten een auto en een vrachtwagen, waardoor twee rijstroken zijn afgesloten.

Onweersbuien

In Limburg en Noord-Brabant zorgden hevige onweersbuien voor overlast op de weg. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch rijdt het verkeer langzaam over een lengte van 10 kilometer. Het verkeer heeft daar last van de rook van een brand in een woonboerderij in Boxtel. De brand werd veroorzaakt doordat de bliksem insloeg.

Volgens Rijkswaterstaat stond er op het toppunt 389 kilometer file, waarmee de avondspits op plaats vijf staat van drukste avondspitsen van dit jaar. Rijkswaterstaat en de ANWB houden het aantal kilometers file op verschillende manieren bij. Rijkswaterstaat rekent alleen de files op snelwegen mee, de ANWB telt alle files in Nederland mee.

Treinverkeer

Tussen Rotterdam Centraal en Gouda rijden geen treinen. Oorzaak is een brand in een trein bij station Capelle Schollevaar. Door blikseminslag rijden er tussen Den Bosch en Eindhoven volgens de NS "veel minder treinen". Ook tussen Arnhem en Nijmegen rijden veel minder treinen.