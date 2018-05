Drukste avondspits van het jaar volgens ANWB

Oorzaak van de vele files was volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat het slechte weer in het zuiden en oosten van het land. "Daarnaast was maandag bijna iedereen vrij, waardoor het dinsdag extra druk was", aldus de woordvoerder.

In Boxtel sloeg de bliksem in een woonboerderij in. De grote brand die daarbij ontstond zorgde voor file op de A2, doordat de rook het verkeer hinderde.

Volgens Rijkswaterstaat stond er op het toppunt 389 kilometer file, waarmee de avondspits op plaats vijf staat van drukste avondspitsen van dit jaar. Rijkswaterstaat en de ANWB houden het aantal kilometers file op verschillende manieren bij. Rijkswaterstaat rekent alleen de files op snelwegen mee, de ANWB telt alle files in Nederland mee.