Jehova's Getuigen laten misbruik niet onafhankelijk onderzoeken

Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker schrijft dinsdag aan de Tweede Kamer dat het bestuur van de Jehova's Getuigen op 9 mei per brief heeft laten weten geen grond te zien voor het instellen van onafhankelijk onderzoek naar de aard en de omvang van seksueel misbruik.

Volgens Dekker is het bestuur van mening dat er de afgelopen jaren al maatregelen zijn getroffen die de bescherming van kinderen moeten bevorderen. Het bestuur heeft ook laten weten door een gering aantal mensen te zijn benaderd met beschuldigingen van kindermisbruik.

Eerder deze maand werd bekend dat het aantal meldingen van misbruik bij de Jehova's Getuigen is gestegen tot 267. Dat meldde stichting Reclaimed Voices, dat vorig jaar is opgericht na publicaties in Trouw over seksueel misbruik binnen de gemeenschap.

Erkenning

De minister noemt de reactie van het bestuur teleurstellend. "Juist een onafhankelijk onderzoek kan vaststellen of het beleid van de Jehova’s Getuigen er in de praktijk toe leidt dat slachtoffers zich ondersteund voelen en naar politie of hulpverlening stappen", aldus Dekker. "Door het afwijzen van een onafhankelijk onderzoek gaat het bestuur van de Jehova's Getuigen ook voorbij aan het belang van erkenning voor slachtoffers."

Dekker schrijft dat hij geen mogelijkheid heeft om de Jehova's Getuigen te verplichten mee te werken aan een dergelijk onderzoek. Het Openbaar Ministerie heeft wel de mogelijkheid om een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De VVD'er wijst slachtoffers op de mogelijkheid de strafrechtelijke route te volgen.

Dekker vindt het ook "teleurstellend" dat de Jehova's Getuigen niet in gesprek willen met de stichting waarin slachtoffers zich hebben verenigd.

