Anderhalf jaar cel in zedenzaak Joodse school

S. was destijds leraar bij de orthodox-joodse scholengemeenschap Cheider in Amsterdam-Buitenveldert. Het slachtoffer was een leerling van Cheider.

Het Openbaar Ministerie (OM) had vijf jaar cel tegen S. geëist, samen met een beroepsverbod van eveneens vijf jaar. Volgens het OM was het bewijs voor stelselmatige ontucht met vier leerlingen van de school geleverd. De rechtbank stelt dat één geval is vastgesteld, maar de andere drie niet.

De rechtbank stelde S. op 20 april, direct na het proces tegen de man, op vrije voeten. Het rechtscollege zei toen te verwachten dat een eventueel op te leggen straf niet hoger zou uitvallen dan de anderhalf jaar die S. in voorarrest heeft doorgebracht.

In de zomer van 2012 kwamen de eerste meldingen over S. binnen bij de school. Na een gesprek werd S. geschorst. In september 2012 vertrok hij naar Israël. Daar werd hij op verzoek van de Nederlandse autoriteiten aangehouden. Na een slepende procedure leverde Israël hem eind vorig jaar uit.

Kwetsbaar

Volgens de rechtbank heeft S. ernstig misbruik gemaakt van de kwetsbare situatie waarin de leerling in kwestie zich bevond. Op school ging het niet goed met de jongen.

Hij zocht een veilige plek en dacht die in de klas van S. gevonden te hebben. De leraar won zijn vertrouwen en heeft dat misbruikt, aldus de rechtbank, met grote gevolgen voor het slachtoffer.