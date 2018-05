Gevangene uit Sittard opgepakt voor betrokkenheid bij dood Andy de Heus

De verdachte zat vanaf 2015 in een Duitse gevangenis vanwege drugsmisdrijven. In maart is hij overgeplaatst naar een gevangenis in Nederland om daar het laatste deel van zijn celstraf van zes jaar uit te zitten. Die detentie loopt nog tot het najaar van 2019.

De dertigjarige marktkoopman De Heus was vermist sinds 18 december 2012. In de jaren daarna zijn verschillende zoekacties geweest, onder meer bij het Julianakanaal bij Roosteren in 2013 en rondom woningen van een vakantiepark in Stevenweert in 2015.

In februari 2016 werd het lichaam van De Heus gevonden in een visvijver in het Limburgse Stevensweert. Hij is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!