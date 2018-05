Twee doden bij ongeval met vliegtuigje in Zuid-Hollandse Bergambacht

Het gaat om een klein toestel, dat terecht is gekomen in de Polder Zuidbroek tussen de plaatsen Bergambacht en Stolwijk. Het vliegtuigje is volgens de politie deels in een weiland en deels in een sloot terechtgekomen.

Diverse voertuigen van de hulpdiensten zijn aanwezig op de plek van het ongeluk, dat door een afsluiting van een weg moeilijk bereikbaar is.

Woordvoerders van de brandweer en politie kunnen nog niks over de oorzaak zeggen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er in het vliegtuig zaten.

Volgens Omroep West is het toestel neergekomen na het maken van een looping. Het Cessna-vliegtuigje was eerder op de ochtend opgestegen vanaf het vliegveld Rotterdam The Hague.