Tiener overleden na val in mestput op Groningse boerderij

Dat laat de familie van de jongen dinsdag weten via een rouwadvertentie in het Dagblad van het Noorden. Het slachtoffer is op 17 mei overleden.

De tiener zou tijdens werkzaamheden in de put terecht zijn gekomen. Toen zijn vader hem probeerde te redden, viel ook hij in de put. Mogelijk zijn ze bedwelmd geraakt door de vrijgekomen gassen in de gierput.

Een andere aanwezige op het terrein heeft de hulpdiensten gewaarschuwd. De brandweer bevrijdde de twee uit de mestput, waarna ze in kritieke toestand naar het ziekenhuis werden gebracht.

De politie kon niet zeggen hoelang ze in de gierput hebben gelegen en hoe ze daarin terecht zijn gekomen. Het is niet bekend hoe de man er momenteel aan toe is.