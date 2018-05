Grote brand in aardappelloods Gronings Uithuizermeeden

De brand brak dinsdagochtend even voor 9.00 uur uit in de loods aan de Hefswalsterweg. "Omdat de loods in een buitengebied ligt, kostte het de brandweer moeite aan voldoende bluswater te komen. Dat wordt nu opgepompt uit open water in de omgeving", zegt een woordvoerder.

In de wijde omgeving zijn rookwolken te zien. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. "De rook trekt voor een groot deel over landerijen, maar de omgeving kan wel last hebben van de rook", twittert de Groningse brandweer die ook een NL Alert heeft verstuurd om omwonenden te waarschuwen.

Over de oorzaak van de brand en de omvang van de schade is nog niets bekend. Het gebouw mag inmiddels als verloren worden beschouwd, meldt RTV Noord.