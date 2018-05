Aardappelloodsen verwoest door brand in Gronings Uithuizermeeden

De brandweer heeft de brand onder controle en is nog bezig met nablussen. Een van de loodsen stond vol lege aardappelkisten, de andere was gevuld met kisten met wortels.

De brand brak dinsdagochtend even voor 9.00 uur uit in de loods aan de Hefswalsterweg. "Omdat de loodsen in een buitengebied ligt, kostte het de brandweer moeite aan voldoende bluswater te komen. Dat is opgepompt uit open water in de omgeving", zei een woordvoerder.

De brandweer liet de panden gecontroleerd uitbranden. Een mobiele kraan kwam erbij om de de resten te slopen om beter en sneller te kunnen nablussen.

In de wijde omgeving waren rookwolken te zien. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden."

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.