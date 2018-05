Bedrijven en huizen Ede nog langer dicht na aantreffen asbest

Dit heeft burgemeester René Verhulst maandag aan de bewoners en ondernemers laten weten. De wegen en stoepen op het bedrijventerrein zijn wel weer schoon, zodat niet door asbest vervuilde panden weer bereikbaar zijn.

Het bedrijventerrein werd zondagmiddag afgesloten, nadat was gebleken dat door een brand bij een autobedrijf over grote afstand asbest was verspreid. Het asbest was afkomstig uit het dak van het autobedrijf. De politie ontdekte in het afgebrande bedrijf ook een hennepkwekerij. De brandweer blijft het terrein nathouden om te voorkomen dat er nog meer asbest rondwaait.

Omgevingsdienst de Vallei coördineert de schoonmaakwerkzaamheden. Verhulst, die zondag en maandag op de Frankeneng was: ''Ik snap dat dit echt diep ingrijpt. Het is uiterst vervelend.''

Ede organiseert dinsdagmorgen een bijeenkomst om vragen over de brand te beantwoorden.