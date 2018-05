Ruim honderd aanhoudingen bij politieactie tegen rondtrekkende bendes

Onder de arrestanten bevonden zich winkeldieven, drugshandelaren, inbrekers, mensen die verdacht worden van identiteitsfraude en helers van babymelkpoeder.

De politie kreeg bij de actie steun van de marechaussee en van de Duitse en Belgische politie, meldde ze maandag. De actie liep van dinsdag 17 mei tot en met vrijdag 18 mei. Er werd niet alleen gecontroleerd op snelwegen, regionale wegen en op parkeerplaatsen, maar ook op het water en in treinen.

De politie arresteerde bij controle op de A13 bijvoorbeeld een man aan die zich uitgaf voor agent en een blauw zwaailicht en stopbord in zijn auto had ingebouwd. De man had ook een wapenstok, een nepvuurwapen en handboeien bij zich.

In een voertuig dat op de A1 werd doorzocht, was een uitgebreide messenset aanwezig. Dat leidde tot de aanhouding van vier personen.

In woningen in Den Haag en Rotterdam werden in totaal meer dan drieduizend pakken babymelkpoeder gevonden.

Naast de verdachten van 'mobiel banditisme', zoals de activiteiten van de rondtrekkende bendes worden betiteld, werden er bij controles ook duizenden euro's aan openstaande boetes geïnd en werden verschillende personen aangehouden die nog een straf uit moeten zitten, meldt de politie.