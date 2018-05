Herten doodgeschoten op A6 na doorknippen hekken Oostvaardersplassen

Volgens Staatsbosbeheer brachten de loslopende dieren de verkeersveiligheid in gevaar. De herten werden na toestemming van de autoriteiten doodgeschoten.

Een woordvoerder van Staatsbosbeheer laat aan NU.nl weten dat het ging om drie drachtige hinden (vrouwelijke edelherten).

Actievoerders hebben op 21 plaatsen hekken doorgeknipt en balen hooi in het natuurgebied gegooid. Er zijn drie bekeuringen uitgedeeld. De woordvoerder noemt de acties "onacceptabel". "Je kunt het niet eens zijn met het rapport van de Oostvaardersplassen, maar met de illegale nachtelijke activiteiten brengen de activisten de dieren, onze medewerkers en zichzelf in gevaar.''

Volgens Staatsbosbeheer is er inmiddels genoeg eten te vinden voor de grote grazers. Tijdens de winterperiode zwichtte de natuurorganisatie onder de protesten en ontstane maatschappelijke druk en voerde de grote grazers bij. Het bijvoeren is begin mei weer gestopt, maar ook tijdens de periode van bijvoeren bleef het onrustig in het gebied.

Demonstranten eisten dat de hekken rond het natuurgebied werden weggehaald of opengezet, omdat de dieren volgens hen opgesloten zaten en daardoor niet aan voldoende voedsel konden komen.

In de hele winterperiode (tot eind april) zijn in de Oostvaardersplassen in totaal 3.226 dieren gestorven. Het aantal gestorven edelherten was met 2.684 het hoogst.