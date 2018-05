Grote drukte rondom circuit Zandvoort voor Max Verstappen

Rond 11.00 uur meldde de gemeente dat er in Zandvoort geen parkeerplek meer te vinden is. Bezoekers van de Jumbo Racedagen krijgen het dringende advies om met de trein, scooter of fiets te komen.

De fans van Verstappen stonden zondagochtend ook vroeg in de file op de N200 en 201 richting Zandvoort. Het mooie weer zorgde voor extra drukte naar de kust.

Verstappen is zondag en maandag in zijn bolide van Red Bull te bewonderen op het circuit. Ook zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo en de Schot David Coulthard, die tussen 1994 en 2008 actief was in de Formule 1, geven een demonstratie.

Tijdens de Jumbo Racedagen worden in Zandvoort 100.000 toeschouwers verwacht.

