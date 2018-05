Code geel vanwege dichte mist weer ingetrokken

In Utrecht, Zuid- en Noord-Holland was de mist zo dicht dat het zichtveld werd beperkt tot vijftig of honderd meter, meldt WeerOnline. Ook in Flevoland, Zeeland en Noord-Brabant was het mistig en is het zicht maximaal honderdvijftig meter.

Tot 7.00 uur was code geel ook van kracht in Gelderland, Overijssel en Groningen, maar daar is de mist volgens het KNMI grotendeels weggetrokken.

Het KNMI waarschuwde weggebruikers in heel Nederland om extra goed op te letten en de snelheid aan te passen aan het weer. Ook Rijkswaterstaat waarschuwde voor slecht zicht op de wegen.

Het lijkt in heel Nederland een zonnige dag te worden met temperaturen tot 22 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Dinsdag 24°C 12°C O 3 Woensdag 25°C 13°C NO 3 Donderdag 25°C 13°C NO 3 Vrijdag 23°C 14°C NO 3 Zaterdag 24°C 14°C NO 3

