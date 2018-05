Friesland in top drie Europese bestemmingen volgens reisgids Lonely Planet

De Italiaanse regio Emilia-Romagna is er met de eerste prijs vandoor gegaan. De Noord-Spaanse regio Cantabrië is tweede geworden.

Volgens de schrijvers van Lonely Planet staat Friesand zo hoog, omdat het een rustige provincie is, maar speelt vooral mee dat Leeuwarden dit jaar de Culturele Hoofdstad van Europa is. Naast de Friese hoofdstad worden ook de uitgestrekte weilanden, de Friese meren en de Waddeneilanden genoemd als "verborgen pareltjes".

Sara van Geloven, de hoofdredacteur van de Nederlandse versie van Lonely Planet, is trots met de uitverkiezing. "Het is een verdiende derde plek", zegt ze in gesprek met NU.nl. "Leeuwarden is altijd al een gezellige, compacte stad, maar nu het de Culturele Hoofdstad van Europa is, wordt er extra groot uitgepakt. Dat is een belangrijke factor."

Toch was de Friese hoofdstad niet alleen doorslaggevend volgens Van Geloven. "Friesland heeft nog veel meer te bieden. Zoals de elf steden, de prachtige Friese meren, de uitgestrekte weilanden en ook erg belangrijk de Waddeneilanden en de Waddenzee. Friesland is wat mij betreft een van de meest onderschatte reisbestemmingen van Nederland."

Van Geloven zegt dat de Nederlandse redactie van Lonely Planet dit jaar Friesland heeft voorgedragen, maar dat andere mensen dat ook gedaan hebben, anders had de provincie nooit derde kunnen worden.

Onbekend

De reisgids was dit jaar op zoek naar plaatsen die ergens om bekendstaan, maar nog niet bekend zijn bij het grote publiek. Emilia-Romagna is volgens Lonely Planet een culinaire topbestemming. Met Parma als hoogtepunt, vanwege de parmaham en parmezaanse kaas.

Cantabrië is gekozen vanwege de ruige en ongerepte natuur. De kustlijn en het nationale park springen er volgens Lonely Planet uit.

De top tien wordt gecompleteerd door Kosovo, Provence in Frankrijk, Dundee in Schotland, de Kleine Cycladen in Griekenland, Vilnius in Litouwen, de Vipava-vallei in Slovenië en Tirana in Albanië.

