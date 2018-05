Unieke Duitse tank arriveert in Overloon

Na een transport van meer dan twee dagen is de zogenoemde Königstiger (foto) aangekomen in het Oorlogsmuseum. Het is de grootste tank die Duitsland in de Tweede Wereldoorlog heeft gebruikt, en het enige nog rijdende exemplaar.

Het tankmuseum in Saumur in Frankrijk leent de tank tijdelijk uit aan het Oorlogsmuseum. Dinsdag werd hij op een dieplader gezet, en woensdagochtend maakte hij de rit van 800 kilometer naar Overloon. Omdat er geen toestemming was om de brede tank over de snelweg te vervoeren ging het transport over Franse binnenwegen.

Het museum is opgelucht en blij dat de operatie is geslaagd, reageerde directeur Erik van den Dungen vrijdagmiddag.

Het is de negende keer dat Militracks plaatsvindt. Tijdens dit evenement zijn veel voertuigen te zien die in de Tweede Wereldoorlog gebruikt zijn.