Klaas Otto niet langer vervolgd voor plannen aanslag op officier van justitie

Dit bevestigt zijn advocaat Louis de Leon vrijdag aan NU.nl. De zaak is hiermee afgedaan, tenzij nieuw bewijs wordt gevonden of het gerechtshof alsnog om vervolging vraagt.

In augustus vorig jaar werd bekend dat bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) informatie was binnengekomen over Otto's mogelijke plannen om Bos wat aan te doen. Otto zat toen in voorarrest omdat hij verdachte is in verschillende strafzaken. Hij werd hierop overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.

De politie hield destijds ook een 44-jarige man uit Sliedrecht aan, die de opdracht zou hebben gekregen om het plan uit te voeren. Deze man werd na korte tijd alweer vrijgelaten. Hierdoor leek de kans al groot dat de verdenking tegen Otto zou vervallen.

Voorarrest

De voorlopige hechtenis van de vijftigjarige verdachte uit Bergen op Zoom is eerder dit jaar onder voorwaarden opgeschort. Otto zat al ruim anderhalf jaar vast. Hij verbleef sinds de verdenking van het beramen van een aanslag op Bos onder het strenge regime van de gevangenis in Vught.

Als gevolg van dit regime heeft de oprichter van No Surrender volgens De Leon een posttraumatische stressstoornis en een depressie gekregen. Nadat meerdere pogingen om de strafzaak tegen Otto te laten opschorten waren mislukt, legde De Leon de verdediging neer.

Otto wordt daarom nu in deze zaak vertegenwoordigd door Niels van Schaik en Sanne Schuurman.

