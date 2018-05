Douglas past voorschriften personeel aan na ophef over hoofddoek

Douglas zegt alle medewerkers zo snel mogelijk te informeren over het besluit, meldt RTL Nieuws vrijdag. Over wat deze aanpassingen zullen zijn en wanneer ze ingevoerd worden, is niets bekend.

Een klant kaartte op de Facebook-pagina van Douglas aan dat een medewerker niet meer in de winkel in Leeuwarden te zien was vanwege haar hoofddoek. Toen de vrouw de hoofddoek begon te dragen, mocht ze alleen nog in het magazijn werken.

Volgens het kledingvoorschrift van Douglas moeten medewerkers altijd een parfum ophebben en neutrale kleding dragen. Verder zijn politieke en religieuze uitingen volgens de huidige regels niet toegestaan, omdat het bedrijf eenheid en neutraliteit wil uitstralen.

Bedrijven mogen medewerkers verbieden kleding of accesoires te dragen met religieuze of politieke uitingen, als dat in de kledingvoorschriften vermeld staat. Dit bepaalde het Hof van Justitie van de Europese Unie in maart.

