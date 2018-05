Rechtszaak tegen verengelsing van hoger onderwijs

Het gaat om de Universiteit Twente en de Maastricht University.

De organisatie vindt dat "de zorg voor de Nederlandse taal en cultuur een kerntaak is van het hoger onderwijs". Massaal overschakelen op Engels is volgens de organisatie in strijd met de wet.

Voorzitter Ad Verbrugge, ook bekend als filosoof en verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, lichtte de zaak toe in Nieuwsuur. "Nederlands dreigt een soort provincietaal te worden", zei hij.

BON wijst erop dat onderwijsinstellingen in beginsel in het Nederlands les moeten geven. Les geven in het Engels zou vooral gebeuren om meer buitenlandse studenten te trekken en daar inkomsten mee te genereren.

'Taalverschraling'

Dat is "oneigenlijk gebruik van publieke middelen", vindt de organisatie. Overschakelen op Engels leidt volgens BON "onherroepelijk tot taalverschraling" en slechtere kwaliteit van het onderwijs.

Verbrugge en zijn medestanders dagen de inspectie, de Universiteit Twente en de Maastricht University voor de rechter. Wanneer de zaak dient is nog onbekend. Verbrugge zei te hopen dat dit binnen een maand zal zijn.

