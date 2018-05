Verdachte bekent betrokkenheid bij schoolbrand Eindhoven

In afwachting van zijn rechtszaak is de verdachte vrijgelaten, laat de politie donderdag weten.

Het onderzoek naar de schoolbrand liep vorig jaar vast maar werd dit jaar heropend vanwege nieuwe informatie. De zaak kreeg aandacht op televisie en er werden nog getuigen gehoord.

De basisschool ging op zaterdag 10 juni 2017 volledig in vlammen op. Een van de vermoedens is dat de brand is ontstaan door een barbecue die dicht bij het afgebrande gebouw is gevonden. Of de brand is aangestoken of per ongeluk is ontstaan, maakt de politie niet duidelijk.

De 250 leerlingen kregen na de brand een week vrij en daarna les in een ander gebouw.

