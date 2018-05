Extra maatregelen nodig voor afslag Betuwelijn bij Den Bosch en Vught

In Den Bosch en Vught worden noodzakelijke maatregelen genomen maar de overlast blijft aanzienlijk, is de conclusie. Het is daarom van belang om extra maatregelen te onderzoeken, aldus de commissie.

Vorige week kwam TNO in een onderzoek in opdracht van vijf gemeenten tot een vergelijkbare conclusie. TNO schat dat er ongeveer 100 miljoen euro extra nodig is om de hinder aanvaardbaar te houden.

Het kabinet wil meer goederentreinen via de nieuwe route sturen om de overlast op de Brabantroute (Breda-Tilburg-Eindhoven) te beperken. De gemeenten Den Bosch, Geldermalsen, Zaltbommel, Maasdriel en Neerijnen zien de komst van de goederentreinen niet zitten. Ze vinden dat er genoeg ruimte is op de bestaande routes.