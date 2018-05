OM eist zestien jaar cel voor brandstichting en doodslag Amsterdam

Brandweerlieden hebben tijdens bluswerkzaamheden het slachtoffer aangetroffen in de kelderbox. De man had zwaar lichamelijk letsel. Hulpverleners hebben geprobeerd hem te reanimeren, maar hij is ter plekke aan zijn verwoningen overleden.

Uit onderzoek is gebleken dat de 54-jarige man aan "extern inwerkend geweld" is overleden. De Poolse man logeerde destijds enkele dagen bij de man. Op twee plaatsen in de woning is vastgesteld dat er sprake was van brandstichting.

Volgens de verdachte heeft het slachtoffer hem in zijn slaap betast, waarna hij hem toen hij wakker werd heeft gestompt, getrapt en met een fles tegen zijn hoofd heeft geslagen. De Amsterdamse man is aan de gevolgen hiervan overleden. Vervolgens heeft de verdachte brand gesticht om zijn sporen te vernietigen.

Aanhouding

December vorig jaar heeft de politie de Poolse man aangehouden in Polen. De man zat op dat moment al enkele maanden in de cel voor een ander delict.

De verdachte heeft zijn lopende detentie in Polen uitgezeten en is in december overgeleverd aan de politie in Amsterdam.

Wil jij via Whatsapp het belangrijkste en leukste nieuws uit Amsterdam ontvangen? Onze redacteuren houden je elke dag op de hoogte met maximaal drie berichten.Voeg 0683809030 toe aan je contacten en app AMSTERDAM AAN. Je krijgt geen bevestigingsbericht, maar ontvangt binnen 24 uur de eerste update!