Twee doden bij bedrijfsongeval in Leeuwarden

Wat zich donderdag precies heeft afgespeeld in het staalbedrijf aan de Hidalgoweg is nog onbekend. De Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, onderzoekt wat er is gebeurd.

Het eerste slachtoffer overleed in de ochtend. De andere is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later in de middag.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!