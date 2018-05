Advocaat Wilders vraagt uitstel hoger beroep om 'minder-Marokkanen'-uitspraken

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

De PVV-leider heeft volgens zijn advocaat meer tijd nodig om nader onderzoek naar het aangiftetraject te kunnen doen. Volgens Knoops krijgt hij alleen een eerlijk proces als het hof hem die kans geeft.

Ook wil Wilders kunnen onderzoeken waarom hij een strafbare grens zou hebben overschreden. Het is voor burgers van belang om te weten waar de grens ligt tussen uitlatingen die wel en uitlatingen die niet strafbaar zijn, aldus Knoops. Die grens ligt nu niet vast.

Wilders zet zijn zaak - en de beslissing van het OM hem te vervolgen - af tegen een uitspraak van D66-voorman Alexander Pechtold. Die zei in februari tegen de NOS: "Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet."

Pechtold zei dit naar aanleiding van de leugen van voormalig minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra over diens ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin.

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) verzet zich tegen uitstel. Volgens het OM is daar geen reden toe.

De vraag die volgens de advocaat-generaal beantwoord moet worden is: heeft Wilders zich schuldig gemaakt aan discriminatie wegens ras en hoe moeten de woorden "minder Marokkanen" juridisch uitgelegd worden? Justitie meent dat zowel het OM als Wilders en zijn raadsman hun visie daarop kunnen geven op basis van het dossier zoals dat er nu ligt.

Het hof zal donderdagmiddag een beslissing nemen en bepalen of het proces wordt voortgezet of uitgesteld.

Minder

Wilders staat terecht voor groepsbelediging op grond van ras en het aanzetten tot haat en discriminatie. De PVV-politicus deed de bewuste uitspraken over Marokkanen op 12 en 19 maart 2014 in Den Haag, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Tijdens een campagnebezoek aan het Haagse stadsdeel Loosduinen op 12 maart zei Wilders dat Den Haag "een stad met minder lasten en als het even kan wat minder Marokkanen" zou moeten worden.

Op 19 maart, de avond van de gemeenteraadsverkiezingen vroeg Wilders de zaal met PVV-kiezers of ze "meer of minder Marokkanen in Den Haag" wilden. Het publiek scandeerde "minder, minder, minder", waarop Wilders zei: "Dan gaan we dat regelen".

Daar kwamen bijna 6.500 aangiften over binnen. Het proces vindt plaats in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Geen straf

Eind 2016 werd Wilders veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie van Marokkanen, maar kreeg hij geen straf opgelegd.

Zowel Wilders als het OM ging in hoger beroep. Het OM wilde een hogere straf en vond dat hij ook moest worden veroordeeld voor het aanzetten tot haat.