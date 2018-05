Basisscholen willen extra geld gebruiken voor meer assistenten en leerkrachten

Daarnaast willen schoolleiders onder meer geld steken in extra uren voor leerlingenzorg, conciërges en administratief medewerkers.

Vanaf het komende schooljaar krijgen basisscholen 237 miljoen euro extra. Een doorsnee-school met 225 leerlingen krijgt na de zomer ongeveer 35.000 euro extra.

Het geld om de taken van leraren te verlichten loopt op tot 430 miljoen in het schooljaar 2021/2022 en de jaren daarna. Dat is 65.000 euro voor een gemiddelde school.

Afspraak

De afspraak was dat leerkrachten zelf een stem krijgen in de besteding van het geld. Dat moet garanderen dat het geld ook echt wordt uitgegeven aan de strijd tegen werkdruk, en niet aan bijvoorbeeld gebouwen of meubilair.

Bij een op de tien scholen is hier volgens de schoolleiders echter geen gehoor aan gegeven. De betreffende scholen hebben geen ''geen volledige handelingsvrijheid'' gekregen van het bestuur om te bepalen hoe het geld om de hoge werkdruk te verlagen wordt ingezet. ''De AVS vindt dit een zorgelijk hoog aantal.''

Uit de peiling blijkt ook dat meer dan 80 procent van de schoolleiders tevreden is over het akkoord om de werkdruk te verminderen. Degenen die niet tevreden zijn vinden vooral dat er nog onvoldoende geld is.

