Ook baby overleden na spoedbevalling in bakkerij Hulst

Dat blijkt uit een rouwadvertentie in de PZC. Het kindje lag in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De rouwadvertentie is geplaatst door medewerkers van de bakkerij in Hulst.

De keizersnede werd uitgevoerd nadat de vrouw een hartstilstand in de bakkerij had gekregen. De vrouw werd gereanimeerd en met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Een bestuurder van een drone probeerde tijdens de reanimatie van de vrouw opnames te maken. Volgens de politie heeft dit de hulpverlening in gevaar gebracht. De politie weet inmiddels wie de piloot van de drone is, en doet nog onderzoek naar zijn rol. Het is nog niet duidelijk of hij vervolgd zal worden.

