'Aangifte familie verdachte steekpartij Den Haag tegen GGZ-instelling'

De advocaat van de familie heeft dit bevestigd, naar aanleiding van een bericht in het AD.

De familie heeft meerdere keren aangeklopt bij de GGZ-instelling. Zij vonden dat Malek F. geestelijke hulp nodig had.

Nadat F. zijn huisraad vanuit zijn woning op straat had gegooid, werd hij zes weken opgenomen. Volgens de krant vertrok hij uit de instelling nadat hij met een medepatiënte trouwde.

Op Bevrijdingsdag viel F. drie mensen aan met een mes, in de buurt van station Hollands Spoor. De politie schoot hem vervolgens neer. Daarbij zou de man 'Allahu akbar' (God is groot) hebben geroepen.

Meldingen

De broer van F. zegt dat hij heel vaak meldingen heeft gedaan bij Parnassia en andere instanties dat het niet goed ging en dat hij zich grote zorgen maakte over zijn broer. Maar daar is volgens hem nooit iets mee gedaan.

''We willen daarom aangifte doen voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel omdat er niet tijdig is ingegrepen. In het verleden is het al vaker gebeurd dat zulke meldingen niet op waarde zijn geschat. Ook daarom is het goed dat hier eens goed kritisch naar wordt gekeken'', aldus advocaat Job Knoester.

De familie en advocaat zijn nog bezig om bewijzen te verzamelen om de aangifte te ondersteunen.

Anonieme brief

Toen de verdachte in maart in de instelling van Parnassia zat, ontving de politie een anonieme brief waarin werd gewaarschuwd voor een mogelijke terroristische daad die F. zou kunnen plegen.

De politie deelde die informatie met de AIVD en besprak de zaak met deskundigen van de gemeente. Daarna werd beoordeeld dat de man niet als iemand met "terroristische achtergronden" hoefde te worden aangemerkt, maar dat dat ook "niet kon worden uitgesloten".

​De anonieme melding over F. was niet goed geregistreerd in het systeem, meldde de politiechef van de Haagse eenheid woensdag. Daardoor was de Haagse 'driehoek' - waarin de top van het Haagse OM, de politie en de burgemeester vertegenwoordigd zijn - vlak na de steekpartij niet op de hoogte van deze waarschuwing.

Volgens een woordvoerster van Parnassia zijn er maar twee meldingen binnengekomen, die "adequaat" zijn afgehandeld. "Wij betreuren de hele zaak en willen nu eerst het gesprek aangaan om de familie goed te begeleiden", aldus de zegsvrouw. Parnassia heeft volgens haar nog geen aangifte ontvangen. "Dus daar kan ik nu ook niet op reageren".

Als de registratie wel goed zou zijn gebeurd, was de tip precies hetzelfde behandeld, maar dan had de driehoek het na de steekpartij geweten.

Onderzoek

Uit onderzoek dat de politie na de steekpartij in de woning van F. deed, bleek niet dat de man "terroristisch gedachtengoed" had. Het motief van de verdachte is voor het OM nog steeds onbekend. Hij geeft telkens "wisselende verklaringen". Volgens zijn jongere broer werd F. paranoïde en raakte hij aan de drugs na de dood van zijn vader.

