Koningin Máxima viert haar 47e verjaardag

Máxima werd op 17 mei 1971 als Máxima Zorreguieta geboren in Buenos Aires als dochter van de vorig jaar overleden Jorge Horacio Zorreguieta en María del Carmen Cerruti de Zorreguieta.

Van haar ouders mocht ze als kind niet televisiekijken en dus was Máxima veel buiten te vinden.

Tijdens haar studie economie gaf ze Engelse les aan kinderen en volwassenen. Ook doceerde ze wiskunde aan middelbare scholieren en eerstejaarsstudenten.

In april 1999 onmoette Máxima in de Spaanse stad Sevilla Willem-Alexander. In augustus van dat jaar gingen ze samen op vakantie in de Argentijnse stad Bariloche. Daar stelde Máxima hem voor aan haar ouders. Twee jaar later verloofden ze.

Op 2 februari 2002 traden Máxima en Willem-Alexander in het huwelijk.

Bij het huwelijk hoorde natuurlijk ook een balkonscène waar de liefde van af spatte.

Een traan biggelde over haar wang toen Máxima het Argentijnse nummer Adiós Nonino hoorde.

Het koningspaar kreeg drie kinderen: Amalia, Alexia en Ariane.

Het gezin bij het jaarlijkse fotomoment tijdens de wintersport in het Oostenrijkse Lech.

Naast het gezinsleven is Máxima ook druk met allerlei maatschappelijke functies. Zo zit ze in de Raad van State, is ze erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Meer Muziek in de Klas, erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken en speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Máxima probeert er te zijn voor jong en oud.

De koningin deelt ook de passie voor sport met haar echtgenoot. Zo leefde ze samen met Willem-Alexander intens mee met de prestaties van TeamNL bij de Olympische Winterspelen in Pyeongchang.

Of hier in de kleedkamer bij de Nederlandse voetbalsters. De Oranje Leeuwinnen werden Europees kampioen in eigen land.

Máxima veroverde al snel de harten van de Nederlandse bevolking. Ze is het populairste lid van het koninklijk huis, nog geliefder dan haar man.

Vandaag mag Máxima 47 kaarsjes uitblazen in Wassenaar. Nog net geen 50 zoals voor Willem-Alexander vorig jaar.

Máxima heeft een vrije dag en zal in huiselijke kring een feestje vieren.