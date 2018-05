Politie verstuurt duizenden sms'jes in onderzoek naar bedreiging burgemeester

De burgemeester werd op 25 februari in Klimmen met een pistool bedreigd door een man met een bivakmuts. Het rechercheteam heeft een zogeheten 'sms-bom' verstuurd naar ongeveer 4.500 mensen die in de omgeving van de plaats delict waren.

Na buurtonderzoeken en oproepen op sociale media, besloot de politie dit opsporingsmiddel in te zetten. Met toestemming van het Openbaar Ministerie zijn hiervoor bij telecomproviders de 06-nummers opgevraagd.

In een sms van 160 tekens worden burgers opgeroepen om eventuele informatie te delen met de politie en worden zij verwezen naar de website van de politie. Op de webpagina wordt hen enkele gerichte onderzoeksvragen voorgelegd door het onderzoeksteam.

Motief

Op dit moment is nog niet duidelijk wat de aanleiding of het motief was voor de bedreiging. De burgemeester zegt zeker te weten dat het een gerichte actie was.

In 2017 werd de auto van een Voerendaalse wethouder in brand gestoken, nadat er een xtc-lab werd opgerold en een aantal invallen werden gedaan in twee woonwagenkampen. Sindsdien zijn de veiligheidsmaatregelen voor ambtenaren verhoogd. Ook bij dit incident gaat Houben uit van een gerichte actie tegen het gemeentebestuur.

