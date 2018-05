Zomerse dagen verwacht tijdens Pinksteren

Donderdag en vrijdag worden de koelste dagen van de week, met maximaal 12 tot 18 graden Celsius. Hoewel het deze dagen overwegend droog blijft, zal er veel bewolking zijn.

Op zaterdag is er nog kans op een enkele bui, maar de temperatuur zal stijgen tot rond de 20 graden als de bewolking mee blijkt te vallen.

Hierna ziet het er volgens Weerplaza vrij goed uit. "Op zondag en maandag schiet de temperatuur een stuk omhoog. De zon zal steeds vaker doorbreken, en zondag wordt het een zonnige dag met landinwaarts minimaal 21 tot 24 graden." Op maandag kan het zelfs 25 graden worden, verwachten de meteorologen.

Buitenactiviteiten

Vorig jaar waren er door het hele land vergelijkbare temperaturen, met het toppunt van 26 graden in Noord-Limburg.

"Het fraaie weer is goed nieuws voor mensen die activiteiten in de buitenlucht hebben. Bijvoorbeeld de finish van de Roparun in Rotterdam of de pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen", meldt Weerplaza.

Komende 5 dagen Max Min Wind Donderdag 16°C 8°C N 5 Vrijdag 18°C 9°C N 3 Zaterdag 18°C 8°C N 3 Zondag 23°C 8°C O 3 Maandag 24°C 11°C O 4

