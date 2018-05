Verdachte in zaak dode man kofferbak Coevorden vrijgelaten

De officier van justitie heeft dat besloten, omdat ze onvoldoende gronden zag hem nu langer vast te houden.

De 39-jarige Hans O. uit Emmen was begin februari aangehouden. Hij blijft volgens het Openbaar Ministerie (OM) nog wel verdachte en het onderzoek loopt nog, aldus een woordvoerder. Een eerste inleidende zitting voor de rechtbank in Assen, die donderdag was gepland, gaat niet door.

Meinema werd vorig jaar op 31 maart in de vroege ochtend dood aangetroffen in de kofferbak van zijn zwarte Mercedes. De wagen hing half in het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol. Het slachtoffer was met fors geweld om het leven gebracht.

O. werd in februari opgepakt na een uitzending van Opsporing Verzocht. De politie pakte begin april een tweede verdachte op, een 24-jarige Emmenaar, maar die werd kort daarop weer vrijgelaten.

